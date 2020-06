It takes two, il nuovo gioco di Josef Fares, è presentato all'EA Play Live 2020

It takes two, il nuovo gioco di Josef Fares che racconta la storia di una bambina e le sue due bambole, è presentato all'EA Play Live 2020 di oggi. Arriverà nel 2021.

Del gioco si è capito poco, se non che sarà un'avventura cooperativa nella quale la storia ha una grande importanza e con delle situazioni che "ci faranno impazzire".

Ovviamente Fares è stato molto pittoresco nel presentare il suo gioco, ma il tutto è ancora avvolto nella nebbia e nascosto dietro il carisma e l'entusiasmo del suo creatore.

Quello che sappiamo è che manca ancora molto prima della pubblicazione: It takes two arriverà nel 2021.