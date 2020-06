Apex Legends arriva su Steam e Nintendo Switch con cross-play

Electronic Arts ha annunciato oggi che Apex Legends arriverà questo autunno su PC Steam e Nintendo Switch. Il gioco, oltretutto, sarà completamente compatibile con le altre versioni del gioco, rendendolo cross-play con le piattaforme esistenti.

Assieme all'annuncio di una nuova modalità chiamata Fortune's Favor, in arrivo il prossimo 23 giugno 2020, Respawn Entertainment ha annunciato che il suo battle royale arriverà anche su Steam il prossimo autunno. Ma non solo. Come preannunciato nelle ore scorse, il gioco arriverà anche su Nintendo Switch con una versione completamente compatibile con le altre, quindi in grado di garantire un perfetto cross-play tra le varie versioni.

Le due versioni arriveranno questo autunno.

La nuova modalità di gioco, che vi chiederà di recuperare degli speciali oggetti in tutta la mappa, sarà disponibile a partire dal 23 giugno.

Contenti dell'annuncio?