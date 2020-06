Baldur's Gate 3 su console? Non è escluso da Larian Studios

Baldur's Gate 3 è tornato a mostrarsi nelle ore scorse e ulteriori informazioni sono emerse sull'atteso nuovo capitolo della serie di RPG, che potrebbe arrivare anche su console, in base all'apertura dimostrata da Swen Vincke, creative director di Larian Studios, sull'argomento.

Il gioco si è mostrato nuovamente con un video gameplay proprio qualche ora fa, all'interno delle iniziative organizzate dalla Summer of Gaming di IGN e in questa cornice sono emerse altre informazioni su Baldur's Gate 3, titolo attualmente previsto per PC e Google Stadia.

In base a quanto riferito da Swen Vincke, il creative director, il gioco potrebbe in effetti arrivare anche su console, anche se la questione è ancora estremamente vaga a dire il vero. "Il nostro focus al momento sono PC e Stadia", ha affermato l'uomo di Larian Studios alla richiesta su possibili passaggi su altre piattaforme, "Cominceremo con il concentrarci veramente a fondo sul far funzionare queste versioni, poi vedremo cosa accadrà".

Si tratterebbe, d'altra parte, di un percorso simile a quello già fatto da altre produzioni del team come Divinity: Original Sin II, che sembrava inizialmente un titolo esclusivamente legato al mondo PC e poi è arrivato anche su tutte le console, con il precedente anche degli altri capitoli di Baldur's Gate che sono diventati nel frattempo multipiattaforma.

Non stentiamo dunque a credere che anche Baldur's Gate 3 possa arrivare in un prossimo futuro su console, forse direttamente su next gen, ma ci sarà probabilmente da attendere vari mesi prima di vederlo in tale forma. Nel frattempo, siamo venuti a conoscenza della data per l'accesso anticipato su Steam, almeno secondo i piani del team di sviluppo e salvo inconvenienti.