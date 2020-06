Baldur's Gate 3, l'accesso anticipato su Steam ha una data... forse

Baldur's Gate 3 è stato mostrato nella prima giornata del Guerrilla Collective con un nuovo trailer e una data per l'accesso anticipato su Steam.

Gli sviluppatori di Larian Studios avevano promesso nuove informazioni a giugno, e sono stati di parola: l'Early Access sulla piattaforma Valve partirà ad agosto... se l'attuale emergenza sanitaria non rallenterà troppo i lavori.

Non è finita: il gioco verrà presentato nuovamente con un video di gameplay molto presto, per la precsione il 18 giugno: potremo vedere Baldur's Gate III in azione e scoprire tutte le novità di questo capitolo.

Ambientato nei Forgotten Realms, la storia di Baldur's Gate III vede il protagonista alle prese con un antico male, che lo colpisce da vicino in quanto si trova infettato dalla larva di un mind flayer.

Da quel momento, si ritrova a dover decidere, attraverso una lunga serie di scelte che influiscono sull'andamento della storia del gioco, se distruggere l'origine del male oppure farsi sopraffare da questo e cercare il dominio assoluto sui Forgotten Realms.