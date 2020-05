Baldur's Gate 3, nuove informazioni a giugno a partire dal Guerrilla Collective

Nuove informazioni di Baldur's Gate 3 arriveranno a partire dal 6 giugno 2020. Larian Games, lo studio di sviluppo famoso per la serie di Divinity, ha annunciato che sarà presente al Guerrilla Collective Showcase. Da quel momento in poi si aprirà la "strada verso Baldur's Gate", ovvero una serie di appuntamenti che serviranno a mostrare le qualità del gioco.

Con uno lungo tweet, accompagnato da qualche secondo di gameplay, Larian Games ha annunciato i piani per la presentazione di Baldur's Gate 3. L'atteso gioco di ruolo, se non lo conoscete ecco la nostra anteprima di Baldur's Gate 3, sarà presente il 6 giugno 2020 durante la giornata di apertura del Guerrilla Collective, un evento dedicato agli indie nato dalle ceneri del The MIX.

Non solo, da quel momento in poi si aprirà la strada verso Baldur's Gate. Per tutto il mese, infatti, saranno diffuse notizie su questo atteso gioco di ruolo, nato dal desiderio di riportare in vita una delle serie più amate dai giocatori PC. "Sappiamo che eravate tutti in attesa, quindi ci stiamo prearando a raccontare alcune storie insieme." Si legge nel tweet. "Notizie di Baldur's Gate 3 arriveranno durante tutto il mese di giugno, a partire dal 6 giugno nel #GuerrillaCollective Showcase. Che cosa significa tutto questo? Scopriamolo." Lasciando la spazio ad un breve filmato.

Cosa ne pensate?

