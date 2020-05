Call of Duty: Warzone, i Duo sono tornati con l'aggiornamento delle playlist

I Duo sono tornati. Una delle modalità più richieste dai giocatori di Call of Duty: Warzone è finalmente disponibili grazie all'aggiornamento delle playlist di oggi. Lo ha comunicato attraverso un tweet lo sviluppatore del battle royale: Infinity Ward.

L'aggiornamento delle playlist di Call of Duty: Warzone è online su tutte le piattaforme. Grazie ad esso sarà possibile giocare in solitaria, in tre e in quattro. Le novità principali sono, però, il ritorno dei quartetti Plunder e dei duo. Quest'ultima opzione, infatti, era una delle più richieste da parte della community del gioco. Quindi, se facevate parte di coloro che volevano giocarci, da adesso questa playlist è di nuovo online.

Il weekend è anche un buon momento per tornare in azione: c'è un evento di Call of Duty: Warzone con doppi punti esperienza sia per quanto riguarda la progressione del giocatore, quella delle armi o del Battle Pass.

Contenti?