Almighty: Kill Your Gods, trailer di lancio, immagini e info di questo action-GdR

Durante il Guerrilla Collective di oggi, Versus Evil e Runwild hanno annunciato Almighty: Kill Your Gods. Lo hanno fatto con un trailer, diverse immagini e tutte le info che servono per conoscere questo interessante action-GdR che prende spunto da Monter Hunter, The Division e Infamous.

Gli sviluppatori gallesi, infatti, dicono di essersi ispirati a questi tre giochi per creare Almighty: Kill Your Gods. Da TheDivision hanno preso il concetto di Dark Zone: alcune isole saranno aperte al mondo e al loro interno bisognerà far squadra con gli amici per raccogliere il loot ed estrarlo attraverso dei portali.

Da Infamous hanno preso l'ispirazione per il combattimento in terza persona a base di magie, attacchi ravvicinati e aerei. I giocatori, infatti, saranno molto agili e potranno saltare, arrampicarsi sui muri e da qui attaccare.

Infine da Monster Hunter è stata presa la meccanica della caccia. In Almighty: Kill Your Gods combatterete creature gigantesche e feroci, perfettamente collocate all'interno del loro ambiente.

In Almighty: Kill Your Gods si impersonerà un potente cacciatore che metterà a ferro e fuoco una serie di isole infestate di mostri, recuperando materiale e facendo squadra con altri tre suoi simili per poter superare i punti più complessi. Nel gioco non ci sarà solo da combattere, ma bisognerà aiutare il pacifico popolo dei Kindred a sopravvivere a questo ambiente ostile, aiutandoli a ristrutturare fortificazioni, a proteggere fattorie e cose di questo genere.

Non mancheranno diversi elementi di personalizzazione del personaggio. Non si potrà, infatti, solo modificare l'aspetto dell'alter ego, ma sarà necessario soprattutto far crescere le sue abilità, il suo equipaggiamento e i suoi poteri. E inoltre ci sarà un'isola che farà da campo base per le spedizioni che andrà protetta, fortifiata ed ingrandita.

Il gioco è previsto per PC in autunno, ma a breve saranno annunciate anche le versioni console. Quali? Ancora non lo sappiamo, ma vi comunicheremo i dettagli non appena li sapremo.

