West of Dead, la data di uscita su PC e Xbox One nel trailer di lancio

West of Dead ha una data di uscita ufficiale su PC e Xbox One: il gioco sarà disponibile a partire dal 18 giugno, come rivela il trailer di lancio che potete vedere in calce alla notizia.

Annunciato con un video a novembre, West of Dead è destinato ad approdare anche su PS4 e Nintendo Switch, ma queste due versioni arriveranno più avanti.

Purgatory, Wyoming, 1888: un luogo di fumo di pistole e oscurità, di peccato e dannazione, di wendigo e streghe. Un mondo cangiante e caotico che prende forma dai ricordi, dalle culture e dalle credenze delle anime che lo attraversano.

Quando un morto si risveglia ricordando soltanto una sagoma in nero, mette in moto una catena di eventi dalle conseguenze davvero mitologiche.

Vesti i panni (e gli stivali) del morto William Mason (con la voce originale di Ron Perlman) e scendi nel mondo cupo e sinistro di Purgatory in questo frenetico sparatutto che combina la fluidità delle due levette e l'uso tattico dei ripari.

Dimostra la tua abilità: mettiti al riparo e sconfiggi i nemici in terreni di caccia sconosciuti a generazione procedurale. Il selvaggio West non è mai stato così cupo.