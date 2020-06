System Shock, il remake torna a mostrarsi in un trailer dalla versione alpha

System Shock torna a mostrarsi in trailer, ancora per quanto riguarda la versione alpha per questo progetto di remake che si sta dimostrando piuttosto lungo e impegnativo, ma evidentemente in costante evoluzione visto quanto mostrato nuovamente.

Dalla conferenza Guerrilla Colective, dedicata soprattutto all'ambito indie, il remake di System Shock si mostra dunque in questo nuovo video che consente di vedere un bello spaccato del gioco. Da quanto è possibile vedere, il remake riesce piuttosto bene a catturare lo stile e l'atmosfera del capitolo originale, riproponendolo però con un impianto grafico completamente aggiornato, sostanzialmente rifatto da zero.

Da quanto è possibile vedere, il level design sembra tratto in maniera piuttosto fedele dall'originale, così come le caratteristiche di base del gameplay, che peraltro sfrutta un'interfaccia decisamente classica. La scelta di adottare uno stile che in qualche modo riesce a recuperare le caratteristiche e i colori della costruzione tridimensionale del capitolo originale, fa emergere un gioco veramente particolare e molto interessante.

Risvegliatosi in una nave sconosciuta, con pochi ricordi rimasti intatti, il protagonista deve esplorare ciò che lo circonda e cercare di capire cosa sia successo, visto che intorno regnano i segni di un massacro. Non solo, ben presto si ritrova anche a combattere con numerose minacce rappresentate da inquietanti creature a metà tra umanoidi e macchine.

Lo sci-fi classico viene dunque riproposto con una certa classe in questo remake di System Shock, sembrerebbe, tuttavia non ci sono ancora informazioni sulla data di uscita su PC, PS4 e Xbox One. L'ultima volta che abbiamo parlato del brand era perché Tencent ha acquistato la serie da OtherSide Entertainment, ma il remake evidentemente sta comunque andando avanti, così come System Shock 3.