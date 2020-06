Just Die Already cita Death Stranding con un trailer completamente fuori di testa

Just Die Already ha chiuso la prima giornata del Guerrilla Collective con un trailer che cita Death Stranding come solo gli autori di Goat Simulator avrebbero potuto immaginare.

Il video riprende in maniera fedele quello dell'E3 2016, quando Hideo Kojima ha presentato Death Stranding per la prima volta, con la celebre scena di Norman Reedus nudo e del bambino che scompare.

Naturalmente in questo caso il contesto è un po' diverso e al posto della star di The Walking Dead troviamo un vecchio che si solleva e osserva preoccupato ciò che lo circonda, scoreggiando.

Just Die Already è un caotico gioco sandbox per anziani, ideato dai creatori di Goat Simulator.

Vestirai i panni di una persona anziana in pensione, in un futuro non tanto distante, in cui la gente non fa più figli. Non c'è nessuno che contribuisca a pagare le pensioni, solo un branco di ingrati millennial, che preferiscono giocare ai videogiochi invece di lavorare. Senza nessuno che copra le tue spese, tu e tutti gli anziani in questo mondo dovrete cavarvela da soli.

Come sopravviverai in un mondo che ti urla in faccia "Just Die Already"?

Come se non bastasse ti hanno appena sbattuto fuori dalla tua casa di riposo. L'unica cosa da fare è esplorare il mondo e sottoporti a pericolose prove per guadagnare i ticket di pensionamento e qualificarti per l'assistenza gratuita.

Mentre la società si augura che tu muoia al più presto, non sarà forse ora di vivere la vita appieno?