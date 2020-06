Night Call, l'affascinante avventura investigativa noir arriva su Xbox One e Nintendo Switch

Night Call è in arrivo anche su Xbox One e Nintendo Switch, portando dunque anche su console la sua particolare carica di fascino che deriva da uno stile alquanto noir, particolarmente adatto ad un'avventura investigativa di questo tipo.

La data di uscita è fissata per il 24 giugno 2020 su Xbox One e Nintendo Switch, dunque quasi un anno dopo il lancio originale in versione PC su Steam. Night Call è tornato a mostrarsi in versione console in occasione del Guerrilla Collective, cosa che ci consente di tornare a vedere qualcosa del gioco.

Night Call è un'avventura investigativa non lineare ambientata a Parigi. Protagonista della storia è un tassista, sopravvissuto a un attacco di un killer che sta terrorizzando la città intera. Il fatto lascia un segno nella mente del protagonista, che da lì decide di aiutare la Polizia a trovare l'assassino, anche perché altrimenti le forze dell'ordine incolperanno proprio il povero tassista.

Nel gioco abbiamo a disposizione sette notti per indagare e cercare di arrivare al killer, all'interno di un sistema basato soprattutto sui dialoghi, sull'ascoltare le storie dei clienti del taxi e sul mettere insieme gli indizi per cercare di ricostruire la storia del killer, all'interno di una struttura non lineare, che si apre dunque a diverse prospettive e possibili soluzioni.

Vediamo dunque il trailer di lancio di Night Call, in arrivo il 24 giugno su Xbox One e Nintendo Switch. Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla recensione di Night Call da parte di Davide Spotti.