The Last of Us 2: i motivi del nostro voto

Ormai online la nostra recensione di The Last of Us 2, Francesco e Pierpaolo discutono a ruota libera delle impressioni e delle ragioni dietro al giudizio del nuovo e clamoroso gioco di Naughty Dog su PS4.

A complemento della nostra recensione di The Last of Us 2 abbiamo pubblicato un video nel quale commentiamo a ruota libera la nostra recensione, il gioco, la capacità di Naughty Dog di aver settato, ancora una volta, nuovi standard nel modo di raccontare e di vivere i videogiochi.

Una bella chiacchierata di 20 minuti, per entrare nel clima del gioco. Siete d'accordo con quanto detto da Pierpaolo e Francesco?