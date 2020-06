Baldur's Gate 3, video gameplay della demo mostra nuove caratteristiche del gioco Larian

Baldur's Gate 3 è tornato a mostrarsi oggi con una nuova dimostrazione in video, in particolare un gameplay incentrato su una build demo del nuovo gioco Larian che ha consentito di vedere ulteriori caratteristiche dell'atteso RPG in sviluppo.

Riportiamo qui sopra l'estratto dalla trasmissione di oggi, appartenente alla catena di eventi Summer of Gaming 2020 organizzata da IGN, con il lead designer Swen Vincke a giocare e mostrare dunque alcuni elementi del nuovo capitolo.

In particolare, abbiamo modo di vedere qualcosa delle meccaniche relative all'esplorazione, al sistema di combattimento e ai dialoghi, oltre ad altre ambientazioni del mondo di gioco. Tra queste possiamo vedere il Goblin Camp e l'Underdark, zone piuttosto oscure e per certi versi inquietanti.

In particolare, nel Goblin Camp possiamo vedere una sorta di rituale in corso legato al Mindflayer, che è un elemento di grande importanza all'interno della storia di Baldur's Gate 3.

Tra le altre informazioni relative all'atteso nuovo capitolo dell'RPG in sviluppo presso Larian Studios siamo venuti a conoscenza della data per l'accesso anticipato su Steam, anche se questa non è ancora proprio scolpita nella pietra visti i possibili contrattempi dati dalla situazione generale di questo periodo, visto che il team aveva già parlato di uno sviluppo rallentato con lo spostamento del lavoro in remoto.