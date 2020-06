The Ascent a 4K, 60 fps e HDR su Xbox Series X, gli sviluppatori parlano del gioco

The Ascent è stato uno dei giochi più interessanti fra quelli mostrati durante l'Inside Xbox di maggio su Xbox Series X e oggi gli sviluppatori Neon Giant sono tornati a parlarne direttamente sul blog ufficiale di Microsoft, comunicando peraltro come il gioco giri a 4K, 60 fps e HDR attivo sulla nuova console.

The Ascent si presenta come una sorta di hack and slash con ambientazione cyberpunk, che offre momenti di esplorazione e gestione del personaggio in maniera simile agli RPG sullo stile di Diablo ma anche un sistema di combattimento quasi da twin stick shooter, considerando il sistema di controllo e la particolare inquadratura dall'alto, semi-isometrica.

Arcade Berg, creative director di The Ascent, ha affermato dunque di essere particolarmente emozionato nel portare il gioco su Xbox Series X anche solo per il fatto di far parte di una cosa importante, dal punto di vista videludico, come il passaggio generazionale verso una nuova piattaforma. In particolare, dal punto di vista tecnico, Berg ha sottolineato la possibilità di utilizzare il ray tracing all'interno del gioco, che crea degli effetti molto particolari come gestione della luce e riflessi che arricchiscono il mondo di gioco.

Neon Giant si è detta inoltre molto positiva sul sistema di Smart Delivery, che consente ai giocatori di avere il gioco nelle diverse versioni possibili e ottimizzato automaticamente per la propria piattaforma. Sempre sul fronte tecnico, inoltre, il raggiungimento del 4K e dei 60 fps ha consentito di mantenere il gioco molto veloce e fluido, con una risposta ai comandi particolarmente immediata.

Infine, Berg ha riferito di aver trovato molto agevole lo sviluppo su Xbox Series X, grazie anche all'esperienza accumulata da Microsoft nell'ambito della progettazione hardware e soprattutto software, oltre alla grande capacità dimostrata dal motore Unreal Engine sulla nuova console. Tra le nuove caratteristiche, lo sfruttamento dell'HDMI 2.1 è un elemento a cui gli sviluppatori guardano con particolare interesse, per l'implementazione del variabile refresh rate sulle TV più moderne.

The Ascent sarà un gioco di lancio di Xbox Series X, a quanto pare per scelta specifica da parte di Microsoft, con il gioco che si era mostrato qualche settimana fa in un video in grado di farci assaggiare di nuovo la next-gen.