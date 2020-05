The Ascent: un nuovo video per Xbox Series X ci fa assaggiare di nuovo la next-gen

Un nuovo video di gameplay di The Ascent, registrato dalla versione Xbox Series X, ci permette di assaggiare ancora una volta la next-gen. Il filmato, esclusivo di IGN.com, ci mostra il gioco in azione attraverso alcune sequenze inedite.

In cosa è visibile la next-gen? In particolare in alcuni riflessi e nel sistema dill'illuminazione, che si avvantaggiano dalle caratteristiche di Xbox Series X. Comunque sia non c'è da specificare che, trattandosi di un titolo indie, non bisogna attendersi miracoli. Detto questo il gioco sembra essere davvero solido e ha alcuni aspetti interessantissimi. Anche l'ambientazione sembra davvero curata e, in particolare quando il protagonista si trova in aree sospese, si vedono degli scorci davvero spettacolari.

Purtroppo The Ascent non ha ancora una data d'uscita, anche se presumibilmente sarà disponibile insieme a Xbox Series X, quindi entro la fine del 2020. Gli sviluppatori hanno dichiarato di essere stati contattati da Microsoft per portare il loro gioco in esclusiva console su Xbox, aggiungendo che sviluppare su Xbox Series X è semplicissimo.