Xbox Series X: svilupparci sopra è semplicissimo, stando agli sviluppatori di The Ascent

Stando agli sviluppatori di The Ascent, i ragazzi di Neon Giant, lavorare su Xbox Series X è semplicissimo, mai così semplice da quando esistono le console. La dichiarazione è stata fatta in un'intervista rilasciata alla rivista Edge, che ha dedicato un lungo speciale a quello che è uno dei primi giochi di nuova generazione.

"Incredibilmente l'aggiunta di una piattaforma next-gen non ha mandato all'aria i nostri processi di sviluppo. Non è come ai vecchi tempi in cui si riceveva una scatola misteriosa con un manuale scritto in una lingua diversa e si doveva chiamare una linea di supporto.

Microsoft è apertissima è molto disponibile. Voglio dire, Tor (uno degli sviluppatori ndr) ha lavorato non so nemmeno su quante macchine. Quindi abbiamo vissuto le diverse generazioni di console e le cose vanno sempre meglio. Microsoft sa di cosa abbiamo bisogno per far andare un gioco sulle sue macchine, quindi è preparata e ci sono tutti gli strumenti."

Parlando di Xbox Series X in particolare, il salto in avanti è stato: "enorme. La velocità di lettura dell'hard disk e cose del genere. Ci sono così tanti fattori. Ma soprattutto sviluppare sta diventando sempre più semplice. Quindi è più facile utilizzare la potenza a disposizione, passando più tempo a occuparsi degli aspetti creativi."