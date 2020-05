Pokémon GO Community Day di Seedot, orari e bonus dell'evento di oggi 24 maggio 2020

Il tanto atteso Pokémon GO Community Day di maggio 2020 è finalmente arrivato: l'evento che coinvolgerà gli allenatori di tutto il mondo si tiene proprio oggi, domenica 24 maggio 2020. Vediamo allora le informazioni disponibili, gli orari e i bonus, e più in generale tutto ciò che vi serve per godervelo appieno.

Il Pokémon GO Community Day è dedicato questa volta a Seedot, il Pokémon Pigna della Terza Generazione di Hoenn: prossimamente a giugno e luglio 2020 i giocatori potranno invece votare il proprio mostriciattolo preferito. L'evento si tiene oggi 24 maggio 2020 dalle ore 11:00 alle ore 17:00 del pomeriggio. Avrete dunque tempo a sufficienza per organizzarvi, uscire di casa e correre a catturare quanti più esemplari possibili: ma ricordandovi di fare attenzione, di indossare la mascherina e di pensare anche al distanziamento sociale.

Per la prima volta in assoluto Niantic Labs rilascerà Seedot Shiny, variante cromatica. I bonus però non finiscono qui: otterrete anche tripli punti esperienza da cattura, le esche Pokémon dureranno tre ore invece dei soliti trenta minuti, infine tutti i Seedot evoluti in Shiftry entro la conclusione dell'evento impareranno la mossa esclusiva Semitraglia, non apprendibile in altri modi.

Parteciperete al Pokémon GO Community Day di Seedot di oggi 24 maggio 2020? O avete addirittura già trovato il vostro esemplare shiny?