Pokémon GO Community Day di giugno e luglio 2020: si vota su Twitter, ecco i candidati

Torna un'iniziativa preziosa all'interno di Pokémon GO, titolo per dispositivi mobile che di certo non ha bisogno di introduzioni: ancora una volta, i giocatori di tutto il mondo potranno votare i protagonisti dei prossimi eventi, precisamente dei Community Day di giugno e luglio 2020. Scopriamo tutti i dettagli.

Con un post su Twitter, gli sviluppatori di Niantic Labs hanno annunciato che i giocatori di Pokémon GO potranno votare i candidati dei prossimi due Pokémon GO Community Day, dunque i futuri protagonisti dell'evento di giugno 2020 e di luglio 2020. Nei prossimi giorni Niantic Labs predisporrà un sondaggio, e ogni account potrà votare il proprio preferito (forse i voti saranno due, dato che servono due mostriciattoli tascabili). Presumibilmente quello che otterrà più voti sarà il protagonista dell'evento di giugno, e il secondo quello di luglio; gli eventi saranno completamente accessibili dalla propria dimora, dato che ormai è diventato molto più facile giocare da casa a Pokémon GO.

Purtroppo i candidati in questione non hanno fatto gioire i giocatori di vecchia data di Pokémon GO: questo perché si tratta di Squirtle, Gastly, Weedle e Sandshrew. Come saprete, il primo fu già oggetto di un Community Day dedicato negli scorsi anni, mentre di Gastly e Sandshrew esistono già le versioni shiny (o cromatica). Discorso differente per Weedle: almeno in questo caso, sarà possibile catturare qualcosa di nuovo, e cioè Shiny Weedle. Che poi l'esemplare resti inutile in battaglia, questo è un altro discorso.

Voi quale (o quali) Pokémon voterete per i prossimi Community Day? Fatecelo sapere in anticipo, coraggio!

🗳️ Community Day voting is coming back with some changes! ⭐ Votes will be collected via a Twitter poll hosted on our official channels.

⭐ The two Pokémon with the most votes will be featured in June and July #PokemonGOCommunityDay. https://t.co/4BMD5ZOVen pic.twitter.com/kzdKb1MT7x — Pokémon GO (@PokemonGoApp) May 18, 2020