State of Decay 2, lanciato l'aggiornamento dell'anniversario con nuovo video

Rilasciato il maxi aggiornamento per il secondo anniversario di State of Decay 2, con molti contenuti tutti da giocare. Per festeggiare è stato pubblicato anche un video che fa il riepilogo di tutte le novità. Potete vederlo in testa alla notizia.

Si tratta del diciassettesimo aggiornamento maggiore di State of Decay 2 che include nuove armi per i sopravvissuti, nuovi vestiti e moltissimi miglioramenti alle caratteristiche esistenti, comprese l'intelligenza artificiale, l'interfaccia utente e le missioni. Infine, chi si collegherà al gioco prima del 28 giugno 2020 riceverà i vestiti dell'anniversario gratuitamente.

Insomma, se siete tra quelli che ancora giocano con il titolo di Undead Labs, o se volete riprenderlo, questo è il momento giusto per farlo. Da rendere merito che il supporto di State of Decay 2 è stato davvero impeccabile. Con il tempo il gioco è stato rivisto in ogni suo aspetto arrivando finalmente a rendere giustizia alla sua visione originaria. Si tratta di un ottimo biglietto da visita per il prossimo gioco dello studio, magari State of Decay 3.