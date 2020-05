Mafia 2: Definitive Edition, emersi i primi video di gameplay, compreso un videoconfronto con l'originale

Il canale YouTube FA GAMEZ ha pubblicato i primi video di gameplay di Mafia 2: Definitive Edition, titolo che secondo varie fonti dovrebbe essere pubblicato oggi. Per chi non lo conoscesse si tratta dell'edizione rimasterizzata di Mafia 2, uscito originariamente per PC, Xbox 360 e PS3.

I video pubblicati sono due: in un possiamo vedere undici minuti di gameplay di Mafia 2: Definitive Edition registrati usando PS4 Pro, mentre l'altro è un videoconfronto tra l'edizione rimasterizzata e quella originale.

Da quel che si può vedere i progressi maggiori sono stati fatti con il sistema d'illuminazione, mentre il resto è stato lasciato quasi invariato. Tra i commentatori molti stanno sottolineando la cosa, ma c'è da dire che 2K non aveva annunciato niente di diverso per il gioco. L'unico capitolo della serie che ha subito una revisione totale è il primo, in uscita il 28 agosto 2020. Mafia 2 e Mafia 3 invece sono solo rimasterizzazioni standard. Anzi, il terzo capitolo dovrebbe essere rimasto inviolato, visto che appartiene a questa generazione e avrebbe poco senso mettersi a rimasterizzarlo.