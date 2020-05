PS5, il controller DualSense consentirà di sentire la pioggia che cade: ecco come

Il controller DualSense di PS5 consentirà di sentire la pioggia che cade. In che modo? Lo ha spiegato Mike Bithell, autore di titoli come John Wick Hex e Thomas Was Alone.

Tutto ruota attorno al feedback aptico, una delle novità del dispositivo, che in combinazione con le capacità di un motore grafico come l'Unreal Engine 5 andrà a valorizzare in maniera inedita la resa del meteo nei giochi.

Mostrato in azione nell'ormai celebre demo su PS5, l'Unreal Engine 5 gestirà i suoni in maniera separata, dando voce addirittura a ogni singola goccia di pioggia e facendo in modo che il feedback aptico consenta di percepirne l'impatto sul personaggio che controlliamo.

Questo tipo di soluzione tecnica potrebbe trovare posto nella presentazione di PS5 che dovrebbe tenersi a giugno, anche se non c'è ancora nulla di ufficiale al riguardo.

Di certo, però, le parole di Mike Bithell fanno riflettere su come le piattaforme di nuova generazione potranno cambiare il modo in cui interagiamo con i giochi anziché limitarsi a offrire una grafica più definita e spettacolare.