Gwent è ora disponibile anche su Steam

CD Projekt Red ha infine lanciato Gwent: The Witcher Card Game su Steam, dopo un lungo periodo in cui è stato scaricabile solo da GOG, il suo client proprietario. Per chi non lo conoscesse, si tratta del gioco di carte della serie The Witcher, visto in in The Witcher 3. Essendo free-to-play potete andare a scaricarlo liberamente, provando cosa ha da offrire.

Scopri il gioco di carte più popolare dell'universo di The Witcher! Unendo i generi CCG (Collectible Card Game) e TCG (Trading Card Game), GWENT ti mette al centro di duelli PvP online che combinano astuzia, bluff, capacità di improvvisazione e attenta costruzione del mazzo. Aggiungi alla tua collezione e guida in battaglia Geralt, Yennefer e altri iconici eroi del mondo di The Witcher. Accresci il tuo arsenale con incantesimi e abilità speciali che possono ribaltare l'esito dello scontro. Usa sotterfugi e trucchi ingegnosi per vincere in modalità Classica, Stagionale e Arena. Gioca gratuitamente a GWENT: The Witcher Card Game!

UN FREE-TO-PLAY CHE VALE IL TUO TEMPO

Un sistema di progressione equilibrato e divertente trasforma lo sforzo di creare una collezione di carte competitiva in piacere allo stato puro. Colleziona nuove carte, crea il tuo mazzo e gioca a GWENT, senza fronzoli.

BATTAGLIE MOZZAFIATO

La stupenda grafica disegnata a mano arricchita da accattivanti effetti speciali infonde vita in ogni carta, scontro e campo di battaglia, fattore che rende GWENT non solo divertente da giocare, ma anche bello da vedere.

L'ABILITÀ TRIONFA SULLA FORTUNA

Annienta il nemico con la forza bruta o battilo giocando d'astuzia. A prescindere dal tipo di mazzo, il sistema di gioco a round di GWENT apre un mondo di possibilità strategiche con cui cimentarsi.

VARI MODI DI GIOCARE

Una partita online veloce contro un amico? Una sfida competitiva PvP? Oppure qualcosa di nuovo e avventuroso come la modalità Arena? La vasta selezione di modalità di gioco di GWENT ha quello che fa per te.

FACILE DA IMPARARE, APPAGANTE DA PADRONEGGIARE

Schiera le carte su due file strategiche, quella del combattimento corpo a corpo e quella del combattimento a distanza. Ottieni più punti dell'avversario per vincere un round. Vinci due round su tre per vincere la partita. Non sarà semplice, ma sarà molto soddisfacente!

LA RESPONSABILITÀ DELLA SCELTA

Parti con 10 carte in mano che potrai giocare fin dall'inizio. Sta a te decidere se schierare subito la tua unità più forte oppure conservarla per un momento più opportuno. Come saranno il tuo mazzo e la tua strategia?



