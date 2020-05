Oculus Quest: più di 100 milioni di dollari spesi nel negozio ufficiale

I possessori di Oculus Quest hanno speso più di 100 milioni di dollari nei contenuti presenti nell'Oculus Store. A qualcuno non sembreranno moltissimi, visti i numeri che girano in altri ambiti, ma tutto sommato si tratta di un buon risultato, visto che stiamo parlando di un visore autonomo non proprio diffusissimo e che ha solo un anno sulle spalle (spegnerà la prima candelina il 21 maggio).

Stando a quanto dichiarato da Oculus, più di 20 giochi per Quest hanno prodotto almeno 1 milione di dollari di ricavi, con dieci andati oltre i due milioni di dollari. Tra questi Moss di PolyArc e Pistol Whip e di Cloudhead Games. Proprio ieri Superhot Team ha annunciato che Superhot VR ha venduto più di due milioni di copie, versione Oculus Quest compresa.

Non si tratta di risultati che possano attirare i grossi publisher, ma se ci aggiungiamo l'eco avuta dalla VR grazie al lancio di Half-Life: Alyx, possiamo leggerli come i segni di un mercato che nonostante tutto esiste e non vuole prosciugarsi e che, anzi, sta crescendo, pur con una certa lentezza.