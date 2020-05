Superhot VR ha venduto più di due milioni di copie tra tutte le versioni. Si tratta di un ottimo risultato, considerando la base installata dei visori VR. Probabilmente è uno dei prodotti per visori VR che ha venduto di più. Purtroppo è difficile fare confronti per via della mancanza di dati ufficiali delle vendite di giochi VR.

Tutte le versioni del gioco, comprese quelle non VR, avevano raggiunto i due milioni di copie ad aprile 2019. Allora le copie vendute dalla versione VR erano 800.000. Ciò significa che in poco più di un anno Superhot VR ha venduto più di 1.200.000 copie.

Tra gli altri giochi per visori VR di cui abbiamo appreso alcuni dati, spiccano Beat Saber, che a marzo dell'anno scorso aveva venduto più di un milione di copie, e Half-Life: Alyx, che pare sia stato giocato da più di 860.000 utenti.