Silent Hill, al director di God of War piacerebbe farne il remake

Cory Balrog, il director di God of War per PS4, sarebbe interessato a lavorare al remake di Silent Hill. Quantomeno gli piacerebbe, stando a quanto ha scritto su Twitter rispondendo a un sondaggio di Gamespot che chiedeva ai suoi lettori quale gioco avrebbero voluto vedere rimasterizzato tra Metal Gear Solid, Twisted Metal, Xenogears e, appunto, Silent Hill.

Gamespot: "Avete trovato una lampada magica. Il genio vi dice che solo uno di questi giochi può avere una remaster. Quale scegliereste?"

Balrog: "Silent Hill. E lasciatemelo fare."

L'idea che Balrog e Sony Santa Monica tutta lavorino a un remake del primo Silent Hill è quantomeno affascinante, visto che mezzi e talento da quelle parti non mancano per sfornare un capolavoro. Del resto è da un po' di tempo che si parla del remake del gioco, per una serie ferma da davvero tanto tempo (Silent Hill Book of Memories risale al 2012).

Konami di suo non è stata molto propositiva negli ultimi anni e non si è dimostrata molto interessata a ridare vita a Silent Hill, facendogli saltare un'intera generazione, nonostante il progetto Silent Hills affidato inizialmente a Hideo Kojima. C'è chi dice che il remake di Silent Hill potrebbe essere presentato insieme a PS5... chissà.