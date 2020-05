Ghost of Tsushima: nuove immagini mozzafiato mostrano il gioco in azione

Vediamo queste nuove immagini mozzafiato di Ghost of Tsushima che mostrano alcune peculiarità del gioco come la modalità in bianco e nero, le corse a cavallo e alcuni paesaggi davvero stupendi. Le trovate nella galleria in fondo alla notizia.

Ghost of Tsushima è probabilmente l'ultima grande esclusiva di PS4. Secondo Digital Foundry, è un gioco che spinge la console di Sony verso i suoi limiti assoluti. Mostrato diffusamente in un recente State of Play, il più visto di sempre, occuperà circa 50GB di spazio sull'hard disk della console, stando a quanto si può leggere sulla pagina ufficiale del gioco sul PlayStation Store. Riuscirà a imporsi come un'altra grande esclusiva PlayStation?

Per saperlo non ci resta che attendere il 17 luglio 2020, ossia la data d'uscita di Ghost of Tsushima che dovrebbe essere ormai quella definitiva. Di questi tempi non si può mai dire, ma noi speriamo che sia così.