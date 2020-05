Mafia Trilogy prezzo pieno nel PSN australiano, uscita imminente

IL PSN australiano ha messo a listino Mafia Trilogy come gioco a prezzo pieno. Inoltre la raccolta viene data in uscita nelle prossime ore con Mafia II: Definitive Edition e Mafia III: Definitive Edition. Per Mafia: Definitive Edition, il remake completo del gioco uscito su PC, PS2 e Xbox, bisognerà attendere il 28 agosto, il giorno del lancio.

Come dicevamo, la raccolta Mafia Trilogy sarà venduta come un prodotto a prezzo pieno. In Australia costerà 99,95 dollari australiani, che come fascia di prezzo corrisponde alle nostre 59,99€ / 69,99€. Difficile che in Europa il prezzo sarà abbassato. Comunque sia sarà possibile acquistare i giochi singolarmente, quindi chi già ne possiede alcuni non dovrà spendere la cifra completa. Per la conferma di prezzo e data di lancio non rimane che attendere notizie ufficiali dal publisher.

Come avrete capito, la Mafia Trilogy comprende i tre capitoli della serie Mafia pubblicati finora, a partire dal remake del primo, uno capolavoro assoluto (in particolare su PC). Come nota di colore vi ricordiamo che Daniel Vavra, l'autore di Mafia, non è coinvolto nel progetto di cui non sa nulla. Comunque non si aspetta molto dal remake e non ama particolarmente Mafia 2.