Super Lucky's Tale in uscita su PS4: il gioco compare in diversi listini

Super Lucky's Tale è in uscita anche su PS4: il gioco è comparso nel listino di svariati retailer, come si legge nel tweet in calce, e ormai manca solo un annuncio ufficiale.

Originariamente annunciato come esclusiva per Xbox One e Windows 10, Super Lucky's Tale è approdato alcuni mesi fa anche su Nintendo Switch, dunque la console Sony era l'unica piattaforma che ancora mancava all'appello.

Il gioco è un platform semplice e coloratissimo in cui controlliamo Lucky, una volpe coraggiosa impegnata nell'aiutare sua sorella a salvare un libro magico che rischia di finire tra le grinfie di un personaggio malvagio.

Durante il viaggio incontrerai divertentissimi personaggi di supporto, amici ma anche avversari. Lucky dovrà affrontare la Cucciolata, i dispettosi figli di Jinx. Sono dei "cattivi fai da te" che potrebbero non aver inteso bene i piani del padre.

Andando avanti Lucky incontrerà anche altri amici e nemici. Tra questi ritroviamo degli Yeti sperduti, gli Spauracchi Acchi, un villaggio di bachi contadini e altri colorati amici che vivono nel Libro delle Ere.

Metti alla prova le tue capacità con i minigiochi della fiera e dei percorsi a ostacoli snervanti. Esplora i segreti nascosti dei nuovi mondi grazie alla mossa Scava di Lucky.

Esplora le profondità delle tane delle volpi, o prova a superare diabolici livelli a scorrimento laterale per sbloccare ulteriori ricompense.