51 Worldwide Games per Nintendo Switch, vediamo i minigiochi in video

Nintendo ha pubblicato un trailer di 51 Worldwide Games per Nintendo Switch, raccolta di giochi classici disponibile a partire dal 5 giugno. Si tratta naturalmente di un prodotto pensato per chi vuole divertirsi in compagnia, puntando su dei giochi conosciuti da tutti. Da giochi già in auge nell'antichità a classici dei giorni nostri, passando per rilassanti solitari e frenetici giochi di sport, è possibile scoprire passatempi che hanno influenzato le civiltà di tutto il mondo!

Per chi fosse interessato, 51 Worldwide Games è già precaricabile in versione digitale. Stando al comunicato ufficiale, Nintendo Switch può essere posizionata piatta sul tavolo, tra i partecipanti, per trasformarsi in un vero e proprio tabellone di gioco virtuale in alcune sfide testa a testa.

I giocatori possono anche connettere fino a quattro sistemi tramite comunicazione locale per divertirsi insieme con i titoli preferiti come Texas Hold 'em, o andare online per giocare con amici o sfidare rivali in tutto il mondo. Con la modalità Mosaico, è possibile collegare fino a quattro console tramite comunicazione locale e allinearle per formare una grande area di gioco. Le console possono anche essere disposte in modi diversi per variare il layout.

I giochi saranno corredati da dei brevi tutorial che consentiranno di comprendere le regole base di ognuno. I tutorial saranno più o meno complessi a seconda del gioco selezionato. Ci sarà anche una sezione enciclopedica, che fornirà dettagli sulla storia dei diversi giochi.

A seconda del gioco, è possibile anche sperimentare diverse opzioni di controllo come i pulsanti e i controlli touch o i controlli di movimento per giochi come Bowling o Freccette.

Trovate il trailer di presentazione di 51 Worldwide Games in testa alla notizia.