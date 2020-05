Animal Crossing: New Horizons, ottime vendite in UK: è ancora primo in classifica

Animal Crossing: New Horizons conferma le ottime vendite in UK: il gioco è ancora primo nella classifica inglese e tiene dietro titoli come Grand Theft Auto V e Call of Duty: Modern Warfare.

In quarta posizione troviamo FIFA 20, il calcistico di EA Canada che risulta primo nella classifica italiana, mentre la top 5 viene completata da Mario Kart 8 Deluxe.

Da notare le ottime performance di Star Wars Jedi: Fallen Order, l'action adventure sviluppato da Respawn Entertainment che nonostante la connotazione single player rimane stabile nella top 10 inglese.

Classifica inglese, settimana dall'11 al 17 maggio 2020