Call of Duty: Black Ops, un trailer festeggia il decimo anniversario della mini serie

Vediamo questo trailer celebrativo per il decimo anniversario della miniserie Call of Duty: Black Ops, che come saprete è arrivata al quarto capitolo. Si tratta di un video che ci ricorda alcuni momenti chiave dei vari capitoli. Sviluppata da Treyarch, stiamo parlando di una delle miniserie più vendute di Call of Duty, seconda forse solo a quella Modern Warfare.

Come saprete, i primi tre Call of Duty: Black Ops offrono delle ricche campagne single player intrecciate tra loro, mentre Call of Duty: Black Ops 4 è solo online. Per il Call of Duty del 2020 si è parlato per mesi di un nuovo Black Ops, ma pare che in realtà il titolo sarà diverso. Dovrebbe chiamarsi Call of Duty: Vietnam, dovrebbe essere sviluppato comunque da Treyarch e potrebbe essere comunque ambientato nell'universo narrativo dei Black Ops. Per ora, comunque, non ci sono notizie ufficiali in merito (ma non dovrebbe mancare molto per averle).

Per il resto vi ricordiamo che il Call of Duty di quest'anno è stato Call of Duty: Modern Warfare, accompagnato dal lancio di Call of Duty: Warzone, un battle royale free-to-play di grandissimo successo.