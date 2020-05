Rainbow Six: Siege, Operation Steel Wave: primo video di gameplay e tutti i dettagli

Rainbow Six: Siege - Operation Steel Wave si mostra con un video di gameplay a pochi minuti dalla presentazione ufficiale, in cui sono stati rivelati tutti i dettagli sul nuovo aggiornamento per il titolo Ubisoft.

Come riportato anche nel nostro provato di Rainbow Six Siege: Operation Steel Wave, la seconda stagione dell'Anno 5 del celebre sparatutto competitivo introduce Ace e Melusi, un nuovo assaltatore e difensore provenienti rispettivamente da Norvegia e Sudafrica, oltre a una versione completamente rinnovata della mappa Casa e una serie di modifiche al gameplay.

Il norvegese Ace e la sudafricana Melusi sono i due nuovi Operatori di Operation Steel Wave. Nella Guardia Nazionale Norvegese, Ace si è fatto una reputazione da eroe. Dopo essere entrato nei Forsvarets Spesialkommando, in un'operazione congiunta con le Nazioni Unite in Somalia, Ace ha salvato la vita a Kali. Subito dopo ha ricevuto un'offerta per entrare nel gruppo di NIGHTHAVEN.

Ace ha in dotazione il S.E.L.M.A., un dispositivo lanciabile e agganciabile in grado di attaccarsi a qualsiasi superficie verticale distruggendo lentamente fino a tre pannelli uno dopo l'altro. Il S.E.L.M.A. può anche essere lanciato contro quasi ogni gadget difensivo, così da distruggerlo con le proprie braccia oppure con del gel esplosivo.

Melusi si è arruolata nella Forza nazionale di difesa sudafricana per ampliare le sue abilità e finanziare la sua formazione come ranger. Dopo essere caduta in un'imboscata ed essere stata ferita gravemente, ha lasciato l'esercito per iniziare ad addestrare le donne locali in tracciamento, intercettazione e sorveglianza nell'unità speciale anti-bracconaggio Inkaba.

Melusi ha in dotazione alcuni particolari dispositivi elettronici dispiegabili, chiamati Banshee. Provocano un effetto rallentante a qualsiasi assalitore finisca nella loro linea di mira. Il Banshee può anche essere usato come dispositivo di rilevamento, in quanto produce un suono facilmente identificabile ogni volta che un assalitore entra nel suo raggio d'azione.

Oltre ai due nuovi Operatori, i giocatori potranno esplorare una versione completamente rinnovata della mappa Casa. Tra le varie modifiche, l'area del seminterrato, la soffitta e la torre degli uffici sono state ampliate. Inoltre, sono stati apportati anche altri cambiamenti in tutta la mappa per consentire un'ulteriore evoluzione del gameplay.

Alcuni dei principali aggiornamenti del gioco includono: