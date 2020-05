Rainbow Six Siege: Operation Steel Wave, il provato

In questi giorni abbiamo potuto provare Operation Steel Wave , la nuova operazione di Rainbow Six Siege che vedrà l'introduzione per l'ultima volta di due operatori. Dalla prossima stagione infatti, la formula cambierà e l'operatore aggiunto sarà solo uno con però numerose altre introduzioni. Operation Steel Wave porta con sé anche il rework di una mappa classica e l'aggiunta di un nuovo gadget secondario per i difensori. Entriamo nel dettaglio dopo aver speso gli ultimi giorni a giocarlo.

Ace e Melusi

Il fulcro della nuova stagione sono come sempre gli operatori: un attaccante, Ace e un difensore, Melusi. Il primo è un hard breacher che può sostituire Hibana e Thermite allo stesso tempo. I suoi gadget infatti vengono lanciati come le Gu di Lesion e si appiccicano a qualunque superficie distruttibile (rinforzata e non). Il gadget inizierà la detonazione e aprirà un buco nel muro se questa non dovesse essere interrotta o annullata da un difensore (Mute la interrompe e Bandit/Kaid la annullano) e continuerà a fare altri due buchi scendendo in verticale rispetto alla prima detonazione. Le tre cariche disponibili per Ace possono dunque, se usate al loro massimo potenziale, creare ben nove detonazioni. Questo nel caso in cui si utilizzino sui muri, se invece le cariche verranno disposte su botole rinforzate necessiteremo di ben due cariche per romperle dato che su questa tipologia di superfici verrà emessa una sola detonazione.

Come abbiamo anticipato prima, i principali counter di Ace sono Bandit e Kaid, per quanto riguarda Mute invece, il Jammer dell'operatore britannico metterà semplicemente in pausa il gadget di Ace. L'unico metodo per annullare l'interruzione e riprendere la detonazione è la distruzione del Jammer. Durante la nostra prova abbiamo scoperto che una volta effettuata la prima detonazione, il gadget di Ace può essere distrutto da una granata a impatto lanciata sul bordo del buco mentre è in corso la seconda detonazione. Ace si è rivelato un operatore molto versatile soprattutto per l'equipaggiamento del fucile d'assalto AK12 già in dotazione a Fuze e della pistola M9 come sidearm.

A differenza dell'operatore russo però, l'arma di Ace è dotata di un mirino ACOG classico. Con granata fumogena o carica d'irruzione come gadget di supporto, l'operatore norvegese è sicuramente uno di quelli che possono entrare di prepotenza nel meta attuale andando a creare una valida alternativa ai due classici hard breacher che ormai da tempo sono scelte quasi obbligate.

L'operatrice di difesa arriva invece dal Sudafrica e il suo nome è Melusi. La sua peculiarità è quella di avere un gadget in grado di rallentare istantaneamente la corsa degli avversari impedendogli qualunque movimento che non sia una leggera camminata. La mobilità di visuale o la velocità di mira non saranno influenzate così come non verrà effettuato nessun danno all'operatore attaccante. Il rumore e l'area di effetto sono altre due caratteristiche del gadget che, oltre a emettere un rumore ad alte frequenze per avvertire i difensori, coprirà una vastissima area tridimensionale attorno a esso. Se verrà posizionato su una scala o su un muro, esso avrà effetto anche sotto, sopra e dietro di essi.

Il gadget sarà in dotazione a Melusi in triplice copia e il fatto di essere un'operatrice estremamente veloce le permette di creare tattiche aggressive nei confronti degli attaccanti. Essendo il gadget di Melusi antiproiettile, i principali counter saranno Ash e Zofia per la distruzione e Tatcher per quanto riguarda la disabilitazione (come avviene per le camere di Maestro). Il corpo a corpo è in grado di distruggerlo, ma ovviamente avvicinarsi non è la più immediata delle soluzioni. Le granate a impatto e il fucile a pompa Super 90 (in alternativa ha l'SMG T-5 di Lesion e sorpatuttto la pistola RG15 come sidearm) le permettono inoltre di essere un'ottima soluzione per strategie con rotation. Melusi è un'operatrice duttile che può essere utilizzata per creare nuove informazioni per gli alleati o per contrastare operatori che puntano sulla velocità.