Stando a Jason Schreier, Call of Duty: Vietnam potrebbe essere il titolo del COD del 2020. L'ex Kotaku, attualmente diretto in quel di Bloomberg, ha dichiarato di non essere molto addentro alle cose della serie di Activision, ma di aver sentito da varie fonti il titolo Call of Duty: Vietnam. Ovviamente è egli stesso a invitare a prendere la notizia con le molle, almeno fino all'annuncio ufficiale di Activision, che dovrebbe arrivare a breve.

Schreier ha inoltre affermato che per ora il lancio del gioco rimane fissato per l'autunno 2020, ma che, visti i tempi che stiamo vivendo, non si può dire se sarà confermato. Call of Duty: Vietnam potrebbe essere parte della mini serie Black Ops, ma non ne è sicuro. Inoltre non sarà un reboot, ma un titolo completamente nuovo. L'ambientazione comunque è chiara: Vietnam e Guerra Fredda.

I'm not a COD person so I don't know anything about all the lore shenanigans or what it really means to be a Black Ops game, but one title I've heard thrown around a couple times is just "COD: Vietnam." As far as I know it's part of the Black ops series though? Not sure — Jason Schreier (@jasonschreier) April 21, 2020

I don't think it's a reboot — Jason Schreier (@jasonschreier) April 21, 2020

As of right now it's still planned for fall, but nobody knows what's going to happen in the coming months! — Jason Schreier (@jasonschreier) April 21, 2020