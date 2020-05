Mafia: Definitive Edition, l'autore originale non si aspetta molto dal remake e non ama Mafia 2

Daniel Vavra, l'autore del primo Mafia, non nutre grosse aspettative per Mafia Definitive Edition, a cui guarda con una certa indifferenza, quasi con fastidio, visto che tutti continuano a chiedergli se è coinvolto nel progetto.

Vavra è reduce dallo sviluppo di Kingdom Come: Deliverance, uno dei titoli più originali di questa generazione, nonché uno dei più discussi, ed ha deciso di parlare di Mafia su Twitter solo per far cessare le domande dei videogiocatori.

Vavra: "Siccome ricevo tutti i giorni domande in merito, vi dico che non ci sto lavorando e che non mi aspetto molto dal progetto (Mafia Definitive Edition ndr). Non ne so nulla. Nessuno mi ha dato nulla per il gioco. Il mio coinvolgimento è pari a 0. Io ho solo scritto e diretto l'originale."

Dialogando con un giocatore, Vavra ha poi dichiarato che l'intelligenza artificiale del primo episodio era migliore di quella del secondo, il cui comportamento dei nemici era completamente scriptato. Di fronte all'incredulità del giocatore, Vavra ha spiegato con una certa veemenza: "Prova a giocare i livelli del secondo capitolo per due volte di fila. Il 90% delle volte sarà tutto uguale. Nel primo puoi giocare a nascondino con i nemici dell'aeroporto. Ovviamente appaiono quando si attivano alcuni trigger, ma poi agiscono in modo indipendente."

Cosa aggiungere? Peccato che Vavra non sia stato coinvolto nel remake del primo episodio. Il mondo dei videogiochi in questo senso è davvero spiegato e i giocatori dimenticano spesso gli autori, concentrandosi solo sui giochi. Speriamo che chi se ne sta occupando sia rispettoso dell'originale, probabilmente uno dei migliori open world narrativi di sempre.

