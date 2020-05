Terraria è finalmente completo: rilasciato l'ultimo aggiornamento maggiore, Journey's End

A nove anni dal lancio, Terraria è stato dichiarato completo con il lancio dell'aggiornamento Journey's End. Si tratta di una maxi patch che va a ritoccare moltissimi sistemi di gioco, dando al tutto la giusta conclusione.

Il lancio dell'aggiornamento Journey's End è stato accompagnato da un messaggio degli sviluppatori di Re-Logic, che hanno parlato di un lavoro fatto con amore, pensato per portare Terraria al livello successivo, ossia lì dove il gioco principale può essere definito completo.

L'evento ha fatto bene a Terraria, facendo tornare in gioco moltissimi giocatori. Pensate che su Steam è tornato a raggiungere picchi di 54.000 utenti in gioco contemporaneamente e pare che abbia venduto in poche ore altre 400.000 copie.

Il changelog di Journey's End è enorme. Tra le varie aggiunte uno slider con i livelli di difficoltà per rendere l'esperienza più accessibile ai neofiti e non solo. Tra questi la Master Mode, pensata per i giocatori navigati alla ricerca di una nuova sfida.

Da adesso in poi Terraria riceverà solo aggiornamenti minoriper sistemare i bug residui, così che Re-Logic possa dedicarsi al suo prossimo titolo.