Star Wars: L’ascesa di Skywalker, tagliato un intero plot secondario sulla spada laser di Rey

A quanto pare da Star Wars: L'ascesa di Skywalker è stato tagliato un intero plot secondario riguardante la spada laser di Rey, la protagonista. Parliamo dell'ultimo modello, quello giallo, che ha trovato spazio in una sola scena del film.

Phil Szostak, creative art manager di Lucasfilm, ha svelato che non doveva andare così. Szostak, che ha creato i cataloghi d'arte di tutti i film della nuova trilogia, Star Wars: L'ascesa di Skywalker compreso, ha pubblicato sui social media alcuni bozzetti riguardanti proprio la spada laser gialla di Rey. Alcuni gli hanno chiesto perché tanti sforzi per qualcosa che ha avuto un ruolo così limitato nel film. Szostak ha risposto che il piano iniziale era molto diverso e che quella spada laser doveva apparire in più scene. Anzi, aveva addirittura un plot secondario dedicato:

"Ci doveva essere un plot secondario, sviluppato lungo tutto il film, che mostrava Rey lavorarci sopra utilizzando i testi Jedi come guida."

Parte della trama secondaria della spada laser di Rey è finita nel romanzo di Star Wars: L'ascesa di Skywalker scritto da Rae Carson, dove il rapporto tra la ragazza e la sua arma viene spiegato meglio. Nel film però non è rimasto davvero niente di tutto ciò.

"It wasn't needed in the end but we did design the inner workings and kyber crystal cage for Rey's lightsaber. Drawn before we knew what colour the blade would be." - concept artist Matthew Savage#StarWars #TheRiseofSkywalker https://t.co/09kKYZR8UO pic.twitter.com/on8XCqoqNE