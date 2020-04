Terraria: Journey's End, la data d'uscita dell'ultima, enorme espansione

Studio ReLogic ha annunciato la data d'uscita di Terraria: Journey's End, l'ultima ed enorme espansione che chiuderà lo sviluppo di questo interessantissimo gioco. L'espansione arriverà il prossimo 16 maggio 2020 su PC.

A pochi giorni dall'aggiornamento che ha parificato le versioni PS4 e Xbox One con quella PC, lo studio di Terraria annuncia un nuovo update del suo blockbuster. Si tratta del quarto corposo aggiornamento che, sfortunatamente, segnerà anche la fine del lungo viaggio di questo "piccolo" gioco capace di vendere oltre 30 milioni di copie.

La nuova espansione, chiamata Journey's End sarà gratuita e porterà Terraria alla versione 1.4.0. Terraria Journey's End aggiungerà 800 nuovi oggetti pronti per essere utilizzati insieme a nuovi nemici, sfide, biomi ed effetti meteorologici. Si potrà decidere sin dall'inizio la dimensione del proprio livello, la difficoltà del gioco tra Journey, Normal, Expert e Master e, infine, se creare un mondo casuale o con un malus predeterminato dalle zone di Corruzione o Cremisi.

Le versioni PS4, Xbox One e Switch riceveranno l'update in un secondo momento.

Terraria: Journey's End will launch on PC May 16, 2020! pic.twitter.com/cf1nGrzrrk