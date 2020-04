Terraria per PS4 e Xbox One aggiornato, ha raggiunto la versione PC

505 Games e Re-Logic, in partnership con Pipeworks Studios, hanno annunciato che con il nuovo aggiornamento gratuito esclusivo di Terraria per PS4 e Xbox One, finalmente le versioni console hanno raggiunto quella PC per contenuti.

Per festeggiare è stato pubblicato anche un nuovo video, Due Notti in Terraria, che funge da tutorial : sia che optino per giocare in single player, sia che preferiscano giocare online con gli amici, i nuovi giocatori troveranno in Due Notti in Terraria una risorsa molto utile per cominciare la propria esperienza in Terraria, imparando in fretta e migliorando rapidamente. Con quasi 4.000 oggetti da fabbricare o trovare e con mondi ricchi di segreti da scoprire, le prime Due Notti in Terraria, sono solo l'inizio.

Il nuovo aggiornamento inizia quella che sarà la conclusione di Terraria, che ha venduto più di 30 milioni di copie in tutto il mondo, tra tutte le versioni. Se vi servono consigli e trucchi su come giocare, oppure se volete cercare qualcuno per giocare online, unitevi alla vasta comunità Discord nata intorno al gioco.

Terraria è molto di più di un "block-building game", fondendo elementi di classici giochi d'azione con la libertà creativa propria dei giochi in stile sandbox. In questa avventura a scorrimento laterale, il limite dell'esperienza dei giocatori è definito dalla loro stessa immaginazione. Sta a loro definire tutte le potenzialità di questo vibrante universo, che potranno plasmare a proprio piacimento, esplorandolo e scoprendone ogni più nascosto segreto.