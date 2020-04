Terraria: 30 milioni di copie vendute tra tutte le piattaforme

Re-Logic ha annunciato che Terraria ha venduto la bellezza di 30 milioni di copie tra tutte le piattaforme su cui è stato pubblicato. Non male per quello che era nato come un clone 2D senza pretese di Minecraft.

Stando a Re-Logic, la versione PC ha venduto 14 milioni di copie, mentre su console ne sono state vendute 7,6 milioni. Su mobile, infine, sono state vendute 8,7 milioni di copie. Lo sviluppatore ha voluto quindi ringraziare la comunità di Terraria mettendo in sconto il gioco: fino al 3 aprile potrete acquistarlo al 50% del prezzo standard. Lo stesso sconto è stato applicato anche alla colonna sonora.

Attualmente Re-Logic sta lavorando all'ultima espansione di Terraria, chiamata Journey's End, che dovrebbe dare una conclusione all'avventura. D'altro canto è dal 2011 che il gioco viene supportato con costanza e dedizione, quindi immaginiamo che anche per loro sia arrivato il momento di voler provare qualcosa di diverso.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Terraria è disponibile per PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS e Android.