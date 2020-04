Fortnite: nuovo lanciarazzi per abbattere gli elicotteri in arrivo, secondo un leak

Quanto vi piacciono gli elicotteri di Fortnite Capitolo 2? Se la risposta è "meno di zero", allora sarete felici di sapere che molto presto una nuova, devastante arma di gioco vi permetterà di abbatterli.

Un nuovo lanciarazzi sarebbe infatti in arrivo su Fortnite Battaglia Reale: il suo arrivo sarebbe previsto già in questi giorni con il nuovo aggiornamento settimanale di Epic Games, che non dovrebbe tardare ad arrivare. Notate tutti questi condizionali? Questo perché attualmente non siamo in possesso di conferme di alcun tipo, ma solo della solita indagine da parte di dataminer. Proprio un leak avrebbe confermato l'esistenza del nuovo lanciarazzi, sottolineata tra l'altro dalla presenza di alcuni suoni nei file di gioco.

Il nuovo lanciarazzi di Fortnite servirà ad abbattere gli elicotteri Choppa presenti sulla mappa di gioco. Il nuovo mezzo di trasporto volante è stato introdotto circa un mese fa, e non è impossibile da sconfiggere: però possiede moltissimi punti vita e una notevole capacità elusiva, dunque un'arma ad hoc sicuramente contribuirà a riequilibrare le sorti delle partite.

Sono in molti i giocatori ad essersi lamentati con Epic Games dell'introduzione degli elicotteri Choppa; per fortuna, a differenza degli aerei della Stagione 7, almeno gli elicotteri non possiedono armi da fuoco e hanno bisogno di un secondo giocatore presente sul mezzo che si incarichi di sparare sul nemico. Eccovi i suoni del nuovo lanciarazzi, che potrebbe rivelarsi un oggetto a metà tra il lanciarazzi già presente su Fortnite Capitolo 2 e il missile teleguidato.

Weapon Leak: Weapon Codename: MistyBop

Weapon: Rocket Launcher

Special Ability: Can lock on to the Helicopter.

Achievements: Destroyed a Choppa with a Missile Battery Audio Files: pic.twitter.com/JRKIROSTfT — FireMonkey • Fortnite Intel 🎄 (@iFireMonkey) 12 aprile 2020