Fortnite Celebration Pack, nuova skin esclusiva su PS4 per PlayStation Plus

Il nuovo Fortnite Celebration Pack è in arrivo su Fortnite Battaglia Reale: lo hanno scoperto i dataminer e i leaker di Epic Games nelle scorse ore, quando i file del pacchetto sono stati finalmente decriptati dagli sviluppatori di Epic Games. Vediamo dunque tutte le novità del caso e i contenuti esclusivi.

Il Celebration Pack di Fortnite Capitolo 2 è un pacchetto che solitamente introduce una skin esclusiva su PlayStation 4: avverrà anche in questa occasione, e adesso finalmente ne abbiamo la conferma. Per poter ottenere gratuitamente l'oggetto cosmetico esclusivo sarà richiesta una sottoscrizione attiva al PlayStation Plus: la maggior parte dei possessori di una home console Sony ne ha una, per fortuna.

Più nel dettaglio, attualmente i contenuti del Fortnite Celebration Pack sono due: una Skin maschile e il dorso decorativo a tema per la stessa. Ancora una volta, e come sempre, i colori predominanti dei cosmetici sono l'azzurro, il bianco e il nero. Ora disponibile in Nuova Zelanda, il pacchetto sarà disponibile su Fortnite anche in Italia e in Europa tra la giornata di oggi 14 aprile 2020 e quella di domani, 15 aprile 2020.

Sarà possibile giocare con questa skin anche sulle altre console, a patto di possedere un account di Fortnite Capitolo 2 principale collegato a PlayStation 4, sul quale riscattare inizialmente il costume del PlayStation Plus; in un secondo momento, quest'ultimo sarà utilizzabile anche altrove. Probabilmente lo saprete già, ma di recente i bambini italiani hanno congestionato la rete proprio giocando continuamente a Fortnite.

Two cosmetics have been able to be decrypted! They are part of a new Play Station + celebration pack. It will be available in the next 24-48 Hours.#Fortnite pic.twitter.com/HItarIwi8P — Fortnite News (@FBRupdate) April 13, 2020