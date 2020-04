Steam Game Festival, le date della Summer Edition e i primi dettagli

Steam Game Festival tornerà con la Summer Edition, di cui sono appena state annunciate le date: l'evento si svolgerà dal 9 al 14 giugno sulla piattaforma digitale Valve.

"Il Festival dei giochi di Steam è un evento che mette sotto i riflettori i giochi che saranno rilasciati entro l'anno successivo", recita il comunicato ufficiale della manifestazione.

"Dal 9 al 14 giugno potrai scoprire nuovi titoli in arrivo, provarli in demo a tempo limitato o brevi esperienze giocabili ed entrare in contatto con gli sviluppatori dei titoli, aggiungendoli alla tua Lista dei desideri per ricevere una notifica quando verranno pubblicati!"

"Negli ultimi mesi ho pensato molto a nuove modalità globali e digitali per celebrare i giochi d'estate", ha scritto il giornalista Geoff Keighley in un post su Twitter.

"L'annuncio dello Steam Game Festival: Summer Edition rappresenta un primo assaggio di ciò che sta per arrivare. Inoltre il Festival si estenderà anche ad altre piattaforme."

For the past few months I've thought a lot about new global and digital ways we could celebrate games the summer. Today the announcement of the Steam Game Festival: Summer Edition is the first preview of what's coming together. The Festival will also expand to more platforms. pic.twitter.com/Cl2mDtRCi2