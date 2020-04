TIM Super Fibra Limited Edition con Disney+ da 24,90 euro al mese: tutte le offerte online

L'operatore italiano blu TIM ha deciso di rendere nuovamente disponibile la TIM Super Fibra Limited Edition, una promozione online senza modem realizzata in collaborazione con la muova piattaforma di streaming video nota come Disney+. Vediamo dunque tutte le informazioni disponibili e le offerte online che è possibile sottoscrivere.

TIM Super Fibra Limited Edition con Disney torna disponibile per pochissimo tempo: sarà sottoscrivibile da questo momento e fino al prossimo 16 aprile 2020, salvo proroghe. Prevede un prezzo di abbonamento di 24,90 euro al mese con Disney+ incluso per i primi tre mesi, terminati i quali l'abbonamento allo stesso costerà appena 3 euro.

Tra i dettagli di TIM Super Fibra Limited Edition bisogna ricordare l'assenza del modem TIM (come da nuove direttive AGCOM) e anche quella delle chiamate illimitate, sostituite dalle chiamate a consumo. Possono sottoscrivere questo pacchetto i nuovi clienti TIM, con attivazione della domiciliazione bancaria, necessaria per accedere al prezzo scontato.

TIM Super Fibra Limited Edition volendo presenta anche un'offerta maggiore, nota come TIM Super Fibra: include modem e chiamate illimitate ad appena cinque euro in più al mese, arrivando cioè a 29,90 euro mensili. In questo caso le condizioni dell'abbonamento a Disney+ restano comunque invariate. Le offerte citate sono tutte disponibili sul sito di TIM.