Black Desert Online, la traduzione italiana è disponibile, ma ha bisogno di voi

Black Desert Online la traduzione italiana è disponibile grazie al lavoro di un gruppo di appassionati guidati da Antonio Riga, ma ha ancora bisogno di una mano per crescere, migliorare e rimanere al passo con tutte le novità di questo MMO.

A farcelo sapere è lo stesso Riga, che ha condiviso con noi il canale Discord del gruppo. Attraverso Discord, infatti, il gruppo coordina il lavoro che ancora c'è da fare: essendo un gioco in costante evoluzione, Black Desert Online continua ad aggiungere nuovi elementi al suo gameplay, che vanno tradotti ed adattati nella nostra lingua. Inoltre la traduzione già disponibile va corretta, ampliata e migliorata in molti suoi punti.

Per questo Riga sottolinea l'importanza del canale Discord come punto di partenza, anche per avere accesso al file più recente della traduzione. Il file disponibile a questo indirizzo, infatti, è solo l'inizio del lavoro che aspetta i traduttori da adesso in poi. Per cominciare ad avere Black Desert Online in italiano e cominciare a testare la traduzione, occorre scaricare il file e sostituirlo a quello presente nella cartella "ads" nella directory del gioco.

Tutti gli errori o i suggerimenti vanno poi segnalati all'interno del canale Discord di cui vi abbiamo parlato prima, raggiungibile a questo indirizzo.

Non ci rimane che fare i complimenti e augurare un buon lavoro al team di traduzione di Black Desert Online.