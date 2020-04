Resident Evil 8 e realtà virtuale: il gioco Capcom supporterà i visori VR?

Resident Evil 8 supporterà i visori VR e includerà dunque una modalità in realtà virtuale? L'interessante rumor è passato in sordina nei giorni scorsi, ma vale senz'altro la pena di riportarlo.

A riferire la notizia è stata infatti una fonte anonima che sostiene di essere vicina allo sviluppo del nuovo episodio della serie survival horror targata Capcom, e che ne ha parlato con Gematsu a margine delle voci sul remake di Resident Evil 4.

L'insider in questione sembra peraltro aver confermato le recenti notizie riguardanti i personaggi e l'ambientazione di Resident Evil 8, che a quanto pare vedrà il ritorno di Ethan Winters nei panni del protagonista.

Il mantenimento della visuale in prima persona per il gioco appare perfettamente compatibile con le voci sulla presenza di una modalità in realtà virtuale, che tanto successo aveva riscosso nel caso di Resident Evil 7 biohazard.

Naturalmente la questione apre a ulteriori, inevitabili interrogativi: Resident Evil 8 potrà essere giocato in realtà virtuale su PlayStation VR e i visori per PC? Essendo il gioco in uscita sulle nuove console, verrà utilizzato per promuovere un eventuale PlayStation VR 2?

E, a proposito di piattaforme next-gen, Xbox Series X supporterà anch'essa il VR, magari sfruttando la compatibilità con un dispositivo come Oculus Rift o Valve Index, oppure introducendo un visore completamente nuovo?