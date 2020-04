Nintendo ha speso oltre 14 milioni di dollari in spot televisivi a marzo 2020

Nintendo ha speso oltre 14 milioni di dollari in spot televisivi nel mese di marzo 2020, aumentando la quota destinata alla pubblicità di ben 3 milioni rispetto a febbraio.

Il denaro in questione è stato utilizzato per la messa in onda di venti diversi video, ma il budget più consistente risulta essere quello assegnato al trailer di Animal Crossing: New Horizons, come prevedibile.

Nintendo è stata l'unica gaming company a spendere oltre 1 milione di dollari in pubblicità televisive, distanziando di parecchio la seconda classificata, Bethesda, che ha investito 866.000 dollari, oltre la metà dei quali ovviamente è stata dedicata alla promozione di DOOM Eternal.

In terza posizione troviamo Xbox con 641.000 dollari, suddivisi fra quattro spot pubblicitari. La maggior parte del budget è stata dedicata anche in questo caso a DOOM Eternal in partnership con Bethesda.

A seguire la catena GameFly con 439.000 dollari e Activision con 221.000 dollari, spesi per una singola pubblicità di Call of Duty: Warzone che è stata trasmessa ottanta volte dal 17 al 22 marzo, ma solo su ESPN e ESPN2.

In totale, l'industria videoludica ha investito circa 17,3 milioni di dollari in spot televisivi nel mese di marzo 2020, aumentando la quota in maniera sostanziale rispetto a febbraio.