Resident Evil 8 village, nuovi dettagli sui personaggi e l'ambientazione

Resident Evil 8 village potrebbe essere il nome del prossimo episodio della serie Capcom, che stando agli ultimi rumor vedrà il ritorno di alcuni personaggi e una nuova ambientazione.

Cominciamo dal titolo, che potrebbe utilizzare la parola "village" per rappresentare un "8" in numeri romani, similmente a quanto fatto in Resident Evil 7 biohazard. Tale espediente servirebbe anche a indicare lo scenario del gioco, appunto un villaggio in cui vive una strega.

Secondo queste voci, il protagonista di Resident Evil 8 sarà nuovamente Ethan, ma in una versione sostanzialmente più matura e consapevole rispetto all'uomo timoroso e impaurito che abbiamo conosciuto all'inizio del settimo capitolo.

Seguono possibili spoiler sul finale di Resident Evil 7 biohazard



Vedremo inoltre il ritorno di Chris Redfield, comparso nel finale di RE7 e nel DLC Nessun Eroe, ma con un aspetto riveduto e corretto da allora. Secondo i leak il personaggio svolgerà un ruolo fondamentale nel gioco, comparendo in diversi flashback che hanno a che fare con Ethan, sua moglie Mia e il loro bambino.

L'ambientazione di Resident Evil 8 potrebbe essere collocata in uno scenario europeo, dove appunto Ethan incontra Chris rivivendo un flashback del passato. La visuale del gioco sarà anche in questo caso in prima persona.

Per quanto riguarda invece l'uscita, Capcom punterebbe al primo trimestre del 2021, ma naturalmente l'attuale situazione mondiale potrebbe incidere in tal senso e portare a un cambio dei piani.