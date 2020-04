Ori and the Will of the Wisps, la patch 4.6 migliora le performance e riduce i caricamenti

Ori and the Will of the Wisps si aggiorna con la nuova patch 4.6 che porta diverse novità interessanti per il gioco su PC e Xbox One, tra le quali un miglioramento delle performance e dei caricamenti, che con questo update dovrebbero essere ulteriormente ridotti.

Dal punto di vista di altre modifiche tangibili, l'aggiornamento 4.6 introduce un'opzione che consente di nascondere l'HUD, oltre a una modalità per visualizzare un "HUD dinamico", con la possibilità di applicare una nuova opzione full screen.

Viene inoltre introdotto lo scaling sulla risoluzione, sul motion Blur e sulla vibrazione del controller, aggiungendo così diverse finezze tecniche a Ori and the Will of the Wisps, che di per sé si presentava già come un gioco estremamente curato in termini di grafica, audio e design generale.

Con l'aggiornamento arrivano anche svariate correzioni, in particolare per quanto riguarda i crash e i blocchi che potevano emergere all'avvio e il problema del rumore di fondo che era stato rilevato da vari giocatori.

L'update 4.6 dovrebbe essere disponibile sia su PC che su Xbox One, riportiamo qui sotto il changelog completo dell'aggiornamento, come pubblicato in inglese da Moon Studios. Se non l'avete già fatto, vi invitiamo a leggere la recensione di Ori and the Will of the Wisps, considerabile a questo punto la prima, grande esclusiva Xbox del 2020.

Ori and the Will of the Wisps Patch 4.6 Release Notes