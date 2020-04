Below, la recensione per PS4

Lo sviluppatore, lo studio famoso per giochi quali Superbrothers: Sword e Super Time Force , non è riuscito a trovare una sintesi perfetta tra le sue anime, regalando un titolo estremamente ispirato artisticamente, ma con qualche spigolo di troppo.

La storia editoriale di Below è piena id alti e bassi. Presentato in pompa magna durante la conferenza Microsoft dell'E3 2013, il gioco di Capybara Games sparì dai radar per diversi anni, fino a riemergere 5 anni dopo nella forma che tutti conosciamo. Un forma che, come la nostra recensione della versione Xbox One spiega egregiamente, non è riuscita a convincere del tutto.

Ad un anno e mezzo dalla pubblicazione su Xbox One e PC, ecco la nostra recensione di Below per PS4 . Un gioco che arriva sulla console di Sony immutato da un lato, ma con anche una gustosa novità, pensata per tutti coloro che volessero avvicinarsi al gioco in maniera più rilassata: la modalità Esplorazione .

Sopravvivenza, la modalità originale

La modalità base di Below arriva su PlayStation 4 in maniera praticamente immutata. Dopo un lungo prologo nel quale si vede un prode eroe arrivare su di un'isola abbandonata, dovremo arrabattarci per capire come sopravvivere ai tanti pericoli mortali che si annidano nelle profondità della terra.

Come dicevamo, Below mescola tanti elementi insieme in un mix piuttosto originale: occorre trovare in giro per i livelli il materiale e le scorte per poter sopravvivere e restare in salute, bisogna combattere i tanti nemici in maniera piuttosto simile a quanto visto nei The Legend of Zelda classici e bisogna esplorare i livelli in maniera piuttosto simile a quanto visto nei Dark Souls: man mano che si esplorano le profondità della terra, infatti, si trovano passaggi segreti e scorciatoie in grado di semplificare la navigazione tra le diverse parti dell'isola. A rendere ancora più forte l'omaggio è il fatto che i checkpoint sono rappresentati da dei falò tra i quali è anche possibile navigare istantaneamente.

Altri elementi presi dai souls-like sono le sfere luminose lasciate da ogni nemico sconfitto che servono anche per potenziare i falò, la necessità di tornare dove siamo stati abbattuti per poter recuperare i materiali raccolti fino a quel momento e la difficoltà generale che punisce ogni minimo errore. I livelli, oltre ad essere pieni di nemici e tentacolari, infatti, sono ricchi di trappole spesso letali e altri scherzi di questo genere che possono interrompere improvvisamente e sul più bello un partita, con le conseguenti frustrazioni.

Questo elemento, più la continua necessità di mantenere alti i parametri vitali, un sistema di crafting non particolarmente approfondito e un sistema di combattimento non particolarmente complesso e tecnico hanno impedito a Below di fare breccia nel cuore del nostro Emanuele Gregori e di molti altri giocatori.